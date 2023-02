Gilbert Arenas e il saggio consiglio a Ja Morant dopo l’incidente con le armi

Settimana scorsa si era parlato di un “incidente”, mai chiarito del tutto, tra l’entourage di Ja Morant e alcuni membri dello staff dei Pacers. In particolari degli amici della star dei Memphis Grizzlies avrebbero minacciato con una pistola i membri dello staff, che hanno denunciato tutto alla NBA. La Lega ha indagato, ma non ha trovato prove della presenza della pistola, che sarebbe stata puntata, secondo il racconto delle presunte vittime, da un’auto in cui era seduto anche lo stesso Morant. Nelle scorse ore Gilbert Arenas, uno che di minacce con armi da fuoco se ne intende di sicuro, ha voluto dare un consiglio al playmaker di Memphis mentre era ospite di “Game Theory with Bomani Jones”.

Si tratta di un consiglio per così dire “saggio”, anche insolito da parte di Arenas. Sicuramente non in linea con il personaggio e con il suo trascorso. Diversi anni fa, quando giocava a Washington, Agent Zero fu infatti coinvolto in uno “stallo alla messicana” con le pistole nello spogliatoio degli Wizards. Dall’altra parte dell’arma c’era Javaris Crittenton, con il quale Arenas sosteneva di avere un credito di gioco d’azzardo. Dopo qualche minaccia a voce, Arenas portò una pistola nello spogliatoio per intimidire il compagno, che però con sua sorpresa tirò fuori dalla borsa altre due pistole. La sparatoria fu evitata dai compagni e dai membri dello staff che intervennero.

I giovani fanno cose stupide da giovani. Quello che voglio dire a Ja è: guarda LeBron James e il suo entourage. Non sei tu che devi proteggere loro, sono loro che devono proteggere te. Quando sei giovane devi pensare bene alle persone di cui ti circondi. Non so perché quando arriviamo in NBA vogliamo apparire un po’ più duri di quanto siamo. Dovrebbe essere l’opposto: ci siamo fatti il c**o per arrivare fino lì, per allontanarci dalla delinquenza. Dobbiamo essere coerenti. Non devi fare quello di strada e far finta di essere un duro… Voglio dire, non vogliamo combattere davvero. Sicuramente non vogliamo combattere.

Quando il conduttore ha poi menzionato il “suo” incidente con le pistole, Arenas ha risposto scherzando:

Vedi, io posso parlarne, posso parlarne adesso. So che era tutta una finta da parte mia, cercavo di fare il duro. Stavo chiamando un bluff, chiamavo un bluff.

“Ma, come poi abbiamo imparato, quel tipo aveva in mano degli assi” ha risposto Jones. “Fattuale!” ha risposto Agent Zero tra le risate generali.