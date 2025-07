Gilbert Arenas e un criminale israeliano sono stati arrestati per bische clandestine

Gilbert Arenas in passato ha già avuto vari problemi con la giustizia: l’episodio più noto è senza dubbio quando minacciò con una pistola l’allora compagno Jarvis Crittenton nello spogliatoio di Washington. Ora l’ex Agent Zero si prepara ad un nuovo processo: come riportato da Chris Haynes, Arenas è infatti stato arrestato dalla polizia federale nelle scorse ore per aver organizzato delle bische clandestine di poker presso la propria villa a Encino, un quartiere di Los Angeles.

Insieme ad Arenas sono state arrestate altre 5 persone, tra cui Yevgeni Gershman, un uomo israeliano sospettato di essere una figura di spicco di una organizzazione criminale.

Tra i reati di cui è accusato l’ex NBA c’è anche l’aver mentito agli investigatori federali, come si legge dal report dello United States Attorney’s Office.