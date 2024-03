Gilbert Arenas spiega perché Draymond Green è ESSENZIALE in questi Warriors

Draymond Green e i Golden State Warriors stanno cercando di trovare un modo per entrare nel quadro dei playoff della NBA Western Conference, attualmente al 9° posto e pronti a partecipare all’NBA Play-In Tournament.

Nell’ultima edizione del podcast di Gil’s Arena, Gilbert Arenas ha rivelato la verità sul ruolo di Draymond Green con gli Warriors:

Draymond Green magari non segna 20 punti a sera ma difende, stoppa, smazza circa 5-6 assist a gara e prende un bel po’ di rimbalzi… però quando non vincono ci piace semplicemente dire ‘Va bene, cazzo, lascia stare, Draymond, è colpa tua.’ ”, ha detto Gilbert Arenas su Draymond Green.

"We know Draymond don't score 20…Defend, deflections, get about 5-6 assists, get some rebounds…That's what we expect. But when it don't turn to wins, we just like "Alright, f**k it, Draymond, it's your fault."

Gilbert Arenas says we undervalue how Draymond impacts the game. pic.twitter.com/8imea3Wra4

— Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) March 18, 2024