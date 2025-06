Giordano Bortolani da Milano a Cantù: ufficiale la firma con i brianzoli

Era nell’aria e ora è anche ufficiale: dopo la risoluzione di ieri con l’EA7 Milano, Giordano Bortolani ha firmato oggi con la Pallacanestro Cantù. L’azzurro, 25 anni a dicembre, passa quindi dai biancorossi che lo hanno cresciuto fin dalle giovanili ai rivali storici, appena promossi in LBA dopo diverse stagioni in cadetteria.

Considerato un grande talento fin da giovanissimo, Bortolani non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Ettore Messina nelle ultime due stagioni, totalizzando nell’ultima meno di 8′ di media in EuroLega e circa 10′ di media in campionato. Il giocatore, che ha all’attivo anche 14 presenze con la Nazionale, si è detto entusiasta di questa nuova avventura a Cantù: “Voglio ringraziare la società per avermi dato la possibilità di vestire la maglia di una squadra che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Sono molto felice di essere a Cantù e non vedo l’ora di poter vivere da vicino il calore di questa piazza”. Il contratto di Giordano Bortolani sarà di un anno, con opzione per il 2026-27.

Non è l’unica buona notizia per il club brianzolo, che negli ultimi giorni si è avvicinato molto alla conferma di Grant Basile. L’italoamericano era diventato uomo mercato, con interessamenti da parte anche di squadre importanti come Milano e Trapani, ma alla fine rimarrà a Cantù anche nella prossima stagione.