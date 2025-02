Giorgos Bartzokas: “In EuroLega il nuovo trend è lamentarsi degli arbitri quando si perde”

La stagione di EuroLega in corso è stata finora caratterizzata da parecchie lamentele riguardanti gli arbitraggi. In particolare, molte delle polemiche più rumorose, hanno riguardato partite in cui l’avversario, e presunto favorito dai fischietti, era l’Olympiacos di Giorgos Bartzokas. I biancorossi sono attualmente primi in classifica con un record di 19-7: certo, per propri meriti vista la squadra stellare allestita la scorsa estate, ma secondo molti anche per via di un trattamento di favore da parte degli arbitri. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera: in conferenza stampa, dopo la vittoria del Pireo al Palau Blaugrana 88-90, un giornalista ha chiesto a Bartzokas se la sua squadra, già molto forte, abbia bisogno anche dell’aiuto degli arbitri.

“Questa è una provocazione, non vi aspettate che risponda. È un nuovo trend in EuroLega: chiunque perda una partita dice qualcosa a proposito degli arbitri. Si lamentano. Quindi è ridicolo farmi questa domanda e aspettarsi che io dica qualcosa di diverso in una gara punto-a-punto. Nelle ultime 4 azioni, Kevin Punter ha tirato 8 liberi. Si tratta solo di percezione. Se sei un tifoso del Barcellona, vedrai le cose in questo modo. Ma io sono un allenatore e devo rispondere a domande normali da giornalisti” ha detto Bartzokas.

In effetti ieri sera il numero di tiri liberi delle due squadre è stato piuttosto simile: 20 per l’Olympiacos e 18 per il Barça. Lo stesso non si può dire della gara precedente, in cui i greci hanno tirato 24 liberi contro i soli 7 del Paris Baketball. In molti poi ricorderanno la polemica che ci fu a dicembre per l’arbitraggio in Milano-Olympiacos all’Unipol Forum, che portò Messina a lamentarsi veementemente in conferenza stampa. Lo stesso è accaduto con Andrea Trinchieri al termine del match tra Zalgiris Kaunas e i biancorossi, per citare un altro caso.