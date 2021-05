Giornata da ricordare per Stefano Tonut: vittoria con Venezia e vaccino

Stefano Tonut, guardia-ala dell’Umana Reyer Venezia, ha vinto gara-2 dei Quarti di Finale playoff contro Sassari e poi ha fatto il vaccino, come comunicato da lui stesso attraverso il proprio profilo Instagram:

Insomma, quella di ieri non è stata una giornata qualunque per Stefano Tonut, vista la vittoria di Venezia e il vaccino. L’italiano classe 1993 sta vivendo un’annata incredibile con i lagunari, che ora sono a solo una vittoria dal raggiungimento delle Semifinali dei playoff di LBA. In particolar modo in gara-2 è stato fenomenale perché è stato in campo 37 minuti, quindi quasi sempre, e ha segnato 25 punti, risultando il miglior marcatore di Venezia e anche della contesa.

Come detto sopra, non è solo una partita, ma è l’intera annata. Moltissimi l’hanno inserito nel proprio quintetto titolare della regular season e anche ai playoff si sta confermando come uno dei migliori giocatori del nostro campionato. Detto tutto ciò, è praticamente impossibile non portarlo con la Nazionale italiana a Belgrado per il Pre-Olimpico. Coach Meo Sacchetti sta monitorando la situazione però possiamo dire che sia quasi ovvio che il ragazzo nativo di Cantù sarà tra i 12 selezionati, sperando di avere più NBA possibili.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.