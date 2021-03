Glen Davis, da rookie, chiamò sua mamma dopo un litigio con Kevin Garnett in allenamento

Kevin Garnett, nel corso della sua carriera, ha sempre avuto la fama di essere un duro, in primis con le parole: considerato uno dei più grandi trash talker di sempre, a quanto pare l’ex stella di Minnesota e Boston faceva paura anche ai suoi stessi compagni. Ospite di “No Chill”, programma condotto su YouTube da Gilbert Arenas, Glen Davis ha raccontato di un litigio avuto con KG nei suoi primi mesi in NBA, durante la stagione 2007-08.

Big Baby ha parlato di uno scontro verbale in allenamento con Garnett, alla sua prima stagione ai Celtics ma indubbiamente il giocatore più importante del roster. Dopo quell’episodio, Davis aveva paura di rischiare il taglio e così chiamò addirittura sua madre per chiedere consigli su come comportarsi con Garnett. Alla fine, anche grazie ai consigli della donna, il giocatore affrontò faccia-a-faccia KG, scusandosi: un gesto che fece crescere la stima di Garnett nei suoi confronti. Alla fine i Celtics vinsero il titolo quell’anno, il primo e unico sia per KG che per Davis, il quale diventò una parte importantissima della panchina biancoverde.

