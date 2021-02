Gli aggiornamenti su Steph Curry dopo il malore prima della gara contro gli Hornets

Aveva lasciato tutti di stucco vedere Steph Curry, a pochi istanti dalla palla a due, lasciare il campo nella gara contro Charlotte per ritornare negli spogliatoi. Nessun collegamento con i protocolli anti-Covid, i Golden State Warriors avevano semplicemente annunciato che la loro stella “non si sentiva bene”, senza andare mai più nel dettaglio.

Nelle scorse ore però Curry si è allenato regolarmente, sicuramente un buon segno dopo la leggera paura di qualche giorno fa: ancora in dubbio la sua presenza per la gara di domani contro i New York Knicks, ma se non altro il malore avuto prima del match contro gli Hornets si è rivelato non essere grave.

Stephen Curry is participating in the team's practice in New York today after he missed Saturday's game in Charlotte through illness. — Marc Stein (@TheSteinLine) February 22, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.