Gli arbitri chiedono scusa, LeBron scherza: “Tatum, bella stoppata!”

In NBA continua a tenere banco la clamorosa svista nel finale dei regolamentari di Lakers-Celtics di sabato notte. In quell’occasione non era stato fischiato un palese fallo di Jayson Tatum su LeBron James, con la partita andata all’OT e successivamente vinta da Boston. Sia James che Patrick Beverley, già in campo, avevano avuto reazioni scomposte e in generale l’accaduto aveva attirato feroci critiche verso gli arbitri.

Per questo nelle scorse ore, via Twitter, la NBRA, l’associazione arbitri, ha pubblicato un messaggio di scuse per il grossolano errore. “Come tutti, anche gli arbitri commettono degli errori. Ne abbiamo commesso uno alla fine della partita di ieri notte e per noi è un pugno nello stomaco. Questa azione peserà tremendamente e ci causerà notti insonni, mentre cerchiamo di essere i migliori arbitri che possiamo” ha scritto l’NBRA.

Like everyone else, referees make mistakes. We made one at the end of last night’s game and that is gut-wrenching for us. This play will weigh heavily and cause sleepless nights as we strive to be the best referees we can be.https://t.co/WyN8QVuTOl

