Gli Atlanta Hawks annunciano una collaborazione con un noto strip club

In NBA spesso succedono cose singolari, una di queste è avvenuta nelle scorse ore quando gli Atlanta Hawks, tramite i propri social, hanno annunciato una collaborazione insolita. In occasione del match interno del 16 marzo contro gli Orlando Magic, gli Hawks hanno proclamato la “Magic City Night”: un nome che ai più non dirà nulla, ma che nasconde una partnership con il Magic City, un celebre strip club di Atlanta.

Fondato nel 1985, il Magic City è uno dei locali più famosi della città: è stato citato in numerose canzoni rap ed è stato anche oggetto di un documentario nel 2024, intitolato “Magic City: An American Fantasy”. Con la NBA ha un legame stretto, non solo perché numerose superstar sono solite intrattenersi nelle sue stanze, ma anche per un cliente particolarmente affezionato: Lou Williams, ex giocatore degli Hawks e 4 volte Sesto Uomo dell’Anno. Williams era un cliente così affezionato che le alette di pollo sul menù del Magic City sono state ribattezzate in suo onore Louwill Lemon Pepper BBQ. Durante l’epidemia Covid, l’ex giocatore ricevette un permesso per lasciare la “bolla” di Orlando e presenziare al funerale di un amico ad Atlanta, prima di tornare dalla sua squadra si fermò però proprio al Magic City, dove venne fotografato insieme al rapper Jack Harlow. Williams provò a giustificarsi dicendo di essere passato solo per le alette di pollo, ma la NBA gli fece comunque fare un periodo di 10 giorni di quarantena come era previsto dal regolamento straordinario di quei mesi.

Nell’annuncio della collaborazione, gli Hawks hanno scritto che intendono celebrare il Magic City definendolo “una storica istituzione culturale cittadina”. Durante la serata la Magic City Kitchen servirà all’interno dela State Farm Arena ben due tipi delle sue famose alette di pollo: ovviamente le Lowill Lemon Pepper BBQ e le più classiche Lemon Pepper. Nello store degli Hawks sarà inoltre in vendita una felpa limited edition brandizzata Magic City, mentre a metà partita ci sarà il concerto del rapper T.I., nativo di Atlanta, che si è esibito a una gara della franchigia l’ultima volta nel 2012.