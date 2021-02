Gli auguri “hot” di Jeanie Buss a Michael Jordan

Michael Jordan ha compiuto oggi 58 anni, sempre ben portati. Almeno così sembra pensarla Jeanie Buss, proprietaria dei Los Angeles Lakers, che ha fatto gli auguri a MJ chiedendogli come faccia a diventare sempre “più hot” con il passare degli anni.

Happy Birthday to my co-founder of Cincoro Tequila, Michael Jordan!! How do you keep getting hotter?? 🔥 @Cincoro pic.twitter.com/TvADerXgJP

— Jeanie Buss (@JeanieBuss) February 17, 2021