Gli Azzurri dilagano nel secondo tempo con un ottimo Fontecchio: battuta l’Estonia, vinta la Trentino Basket Cup

L’Italbasket conquista un’altra Trentino Basket Cup, ormai tradizione estiva per gli Azzurri: la squadra di Luca Banchi ha battuto 83-61 l’Estonia al PalaTrento. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso solo a +2, l’Italia ha dilagato nella seconda metà di gara ma solo in seguito ad un iniziale vantaggio ospite. Un parziale di 25-6 ha permesso agli Azzurri di prendere controllo del match e costruire un divario pressoché incolmabile per gli estoni. Simone Fontecchio, alla prima partita della stagione in azzurro, è l’MVP con 21 punti mentre Giovanni Emejuru, Matteo Spagnolo e Nico Mannion completano l’opera per il +22 finale.

L’estate dell’Italbasket proseguirà ora con i due appuntamenti più importanti: le partite contro Bosnia ed Erzegovina e Serbia valevoli per le qualificazioni alla FIBA World Cup dell’anno prossimo. Gli Azzurri, che hanno vinto il proprio girone di qualificazione della prima fase, dovranno poi affrontare anche la Turchia nella successiva finestra per le Nazionali.

Italia: Fontecchio 21, Baldasso 16, Mannion 9

Estonia: Konontsuk 16, Kullamae 13, Kotsar 9

Foto: FIP