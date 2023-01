Gli CHARLOTTE BOBCATS | la SQUADRA più SCARSA della storia NBA

Esistono squadre che vincono campionati, che rimangono impresse nel cuore dei tifosi, che innalzano a leggende le proprie stelle. Squadre che fanno la storia di questo sport e della NBA, squadre indimenticabili. Oggi non parleremo di nulla di tutto questo, anche se un po’ questa squadra “indimenticabile” lo è stata per davvero. Parleremo degli Charlotte Bobcats 2011-2012, ovvero la peggiore squadra di sempre.

La stagione 2011-12 fu quella del record, per gli Charlotte Bobcats. Per la NBA fu invece quella del lockout. A causa del mancato accordo collettivo tra NBA, proprietari delle franchigie e giocatori, fu proclamato per la seconda volta nella storia uno sciopero che, tra le altre cose, portò alcuni giocatori a ritrovarsi in squadre improbabili, soprattutto europee, per qualche mese. Ad esempio, vi ricordate Brian Scalabrine a Treviso? Ecco.

Non sappiamo se qualcuno riuscirà a fare peggio di questi Bobcats. Di sicuro meglio. Anche se al peggio davvero non c’è mai fine.

