Gli Charlotte Hornets cercano un lungo: chiesto Montrezl Harrell ai Lakers

Gli Charlotte Hornets hanno appreso nelle scorse ore dell’infortunio di LaMelo Ball, che con ogni probabilità ha chiuso anzitempo la sua stagione da rookie. A guadagnare più spazio sarà Devonte’ Graham, che dopo la grande stagione vissuta lo scorso anno quest’anno sta deludendo un po’ le aspettative: secondo Jake Fischer, gli Hornets vorrebbero confermarlo quando diventerà free agent in estate, disponibili a offrirgli un quadriennale tra i 52 e i 64 milioni di dollari complessivi.

La priorità per gli ultimi giorni di scambi sarà un lungo, visto che il frontcourt conta solo Cody Zeller e Bismack Biyombo. Un nome da tenere d’occhio, sempre secondo Fischer, potrebbe essere quello di Gorgui Dieng dei Memphis Grizzlies, ma gli Hornets avrebbero chiesto informazioni anche ai Lakers per Montrezl Harrell. L’ex Clippers non ha convinto appieno in questi primi mesi in giallo-viola e la franchigia sarebbe aperta ad ascoltare offerte per lui.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.