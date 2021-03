Gli Heat aggiungono un elemento alla rotazione: Nemanja Bjelica arriva in Florida

I Miami Heat continuano a muoversi sul mercato: dopo la trade “obbligata” con Oklahoma City che ha coinvolto Meyers Leonard, ora i partner per una trade sono i Sacramento Kings, che mandano Nemanja Bjelica in Florida in cambio di Moe Harkless e Chris Silva.

Miami is sending Moe Harkless and Chris Silva to the Kings, sources tell ESPN. https://t.co/qcIwNnme3t — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Bjelica potrebbe essere quel 4 perimetrale che serviva agli Heat, che si liberano di due giocatori marginali.

