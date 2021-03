Gli Houston Rockets hanno ceduto PJ Tucker ai Milwaukee Bucks

PJ Tucker non è rimasto molto sul mercato: sono passati pochi giorni da quando gli Houston Rockets lo avevano messo fuori squadra in attesa di trovare una squadra per intavolare uno scambio, e poco fa hanno concluso una trade con i Milwaukee Bucks, una delle pretendenti insieme a Heat e Lakers.

Come riportato da Adrian Wojnarowski, in cambio Houston riceverà DJ Augustin, DJ Wilson, una scelta del primo turno 2023 senza protezioni e il diritto a scambiare le scelte del secondo turno 2021. Insieme a Tucker, Milwaukee riceve anche Radions Kurucs e una scelta del primo turno 2022.

Sources: Houston is trading PJ Tucker, Rodions Kurucs and Bucks’ 2022 first-round pick back to Milwaukee for DJ Augustin, DJ Wilson and 2023 unprotected first-round pick. Houston also gets right to swap its 2021 second-round pick for Milwaukee's FRP pick unless it falls 1-9.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2021