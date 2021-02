Gli Houston Rockets hanno deciso sul contratto di DeMarcus Cousins

DeMarcus Cousins rimarrà con gli Houston Rockets almeno fino al termine della stagione: la franchigia texana ha infatti deciso di rendere garantito il contratto firmato dal centro nella offseason, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Boogie, reduce da una stagione totalmente ai box, ha firmato per 2.3 milioni di dollari annui e in questi primi mesi a Houston sta mantenendo 9.6 punti e 7.6 rimbalzi di media. I Rockets tredicesimi ad Ovest con un record di 11-17, in una striscia aperta di 7 sconfitte consecutive.

The Houston Rockets have guaranteed center DeMarcus Cousins' $2.3M contract for the rest of the season, sources tell ESPN. Teams have until February 27 to make that decision on non-guaranteed deals.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2021