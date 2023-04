Gli Houston Rockets hanno scelto: Ime Udoka sarà il prossimo coach

Dopo oltre 6 mesi di inattività in seguito alle gravi accuse mosse nei suoi confronti per uno strano rapporto con una donna dello staff dei Boston Celtics, Ime Udoka torna in sella e accetta la proposta degli Houston Rockets. L’allenatore che solo l’anno scorso aveva portato i biancoverdi alle Finals era rimasto disoccupato dopo un interessamento concreto dei Nets dopo il licenziamento di Steve Nash, salvo poi decidere di virare su Jacque Vaughn perché una figura come quella Udoka avrebbe aggiunto ulteriori problemi in un momento in cui il duo Durant-Irving sembrava (correttamente) sulla via della rottura con la franchigia.

Udoka sostituirà Stephen Silas sulla panchina dei Rockets, da due stagioni consecutive tra le peggiori squadre in assoluto in NBA. I texani hanno chiuso questa RS con un record di 22-60, ultimi ad Ovest a pari con San Antonio e secondi solo ai Detroit Pistons nell’intera Lega. A Houston, Udoka troverà alcuni giovani interessanti come Jalen Green, Alperen Sengun e Jabari Smith Jr. E chissà, magari anche Victor Wembanyama, con un po’ di fortuna.