Gli Indiana Pacers battono New York in gara-6 e tornano alle NBA Finals per la prima volta dal 2000

Il sogno è realtà: gli Indiana Pacers volano alle NBA Finals 2025, battendo i New York Knicks in Gara-6 con un netto 125-108 e chiudendo la serie sul 4-2.

Una prestazione solida e determinata che vale alla franchigia di Indianapolis la prima partecipazione alle Finals NBA dal lontano 2000. A guidare la corsa alla vittoria decisiva sono stati Pascal Siakam, nominato MVP della Eastern Conference, e Tyrese Haliburton, leader tecnico e carismatico di un gruppo che non ha mai smesso di crederci.

Pascal Siakam MVP delle Finali di Conference: decisivo in Gara-6

Pascal Siakam si conferma ancora una volta l’uomo chiave dei Pacers: 31 punti, (10/18 dal campo), 5 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate.

Dopo essere stato l’eroe in trasferta in Gara-2, Siakam brilla anche nella partita che vale la storia, conquistando meritatamente il premio di MVP delle Finali di Eastern Conference 2025.

Haliburton, Toppin e la forza del collettivo

Accanto a Siakam, brillano anche Tyrese Haliburton, autore di una doppia doppia da 21 punti e 13 assist, e un solidissimo Obi Toppin, che contro la sua ex squadra firma 18 punti e 6 rimbalzi uscendo dalla panchina.

I Pacers hanno chiuso con numeri eccezionali al tiro: 54,1% dal campo, 51,5% da tre punti, e 7 giocatori in doppia cifra. Una dimostrazione di forza collettiva che ha messo in crisi i Knicks, incapaci di reggere il ritmo nella seconda parte di gara.

Knicks fuori: Brunson spento, Anunoby e Towns gli ultimi a mollare

Il cammino dei New York Knicks si interrompe a un passo dalle Finali NBA. Jalen Brunson, fino a qui trascinatore della squadra, si ferma a 19 punti e 7 assist, ma fatica a imporsi con continuità.

OG Anunoby (24 punti) e Karl-Anthony Towns (22 punti e 14 rimbalzi) provano a tenere viva la partita, ma non bastano. Pesano come un macigno le 17 palle perse, che vanificano ogni tentativo di rientro.

Pacers in Finale NBA 2025: sfida a Oklahoma City per il titolo

La vittoria su New York vale agli Indiana Pacers l’accesso alle NBA Finals 2025, dove troveranno gli Oklahoma City Thunder, protagonisti di una straordinaria cavalcata a Ovest. L’ultima apparizione dei Pacers in finale risaliva al 2000, quando a guidarli c’era la leggenda Reggie Miller. Ora tocca a Haliburton, Siakam e coach Rick Carlisle scrivere una nuova pagina di storia.