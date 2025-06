Gli Indiana Pacers battono OKC in gara-3 e volano sul 2-1 nella serie

Gli Indiana Pacers sfruttano il fattore campo e conquistano una vittoria fondamentale in Gara-3 delle semifinali playoff NBA contro gli Oklahoma City Thunder, imponendosi con il punteggio finale di 116-107. Il successo consente alla squadra di Tyrese Haliburton di portarsi avanti 2-1 nella serie, confermando il momento positivo e ribaltando l’equilibrio visto nelle prime due sfide.

Mathurin e McConnell trascinano Indiana: panchina decisiva

Dopo un primo tempo equilibrato, a spaccare in due la partita è stata l’energia della panchina dei Pacers, che ha dominato quella dei Thunder con un eloquente 49-18 nel confronto diretto. Protagonista assoluto della serata è stato Bennedict Mathurin, miglior marcatore del match con 27 punti, seguito da un ottimo T.J. McConnell, che ha portato intensità e ordine nel momento chiave del match.

In cabina di regia, Tyrese Haliburton ha sfoderato una prestazione da leader vero, chiudendo con una doppia doppia da 22 punti e 11 assist, guidando i suoi nel parziale decisivo del 4° quarto.

Thunder, buone prestazioni dei Big Three ma non basta

Nonostante una grande prova del trio Jalen Williams (26 punti), Shai Gilgeous-Alexander (24) e Chet Holmgren (20 punti e 10 rimbalzi), i Thunder non sono riusciti a mantenere l’intensità nel finale, pagandone le conseguenze proprio nei momenti più caldi del match. Il tentativo di rimonta nel finale, forzando tiri liberi e provando a fermare il cronometro, non è bastato a cambiare l’inerzia di una partita che Indiana aveva già fatto sua.

Pacers avanti 2-1: ora Gara-4 ancora a Indianapolis

Con questo successo, i Pacers si portano avanti 2-1 nella serie e avranno ora l’occasione di consolidare il vantaggio nella prossima Gara-4, in programma ancora alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Per i Thunder, invece, servirà un cambio di passo soprattutto dalla panchina per tornare in corsa.

Leggi anche: Momo Faye, niente NCAA: NBA o EuroLega nel suo futuro