Gli Indiana Pacers perdono Myles Turner per infortunio

Brutta notizia per gli Indiana Pacers che dovranno rinunciare a Myles Turner per diverso tempo.

Il centro, infatti, ha riportato una frattura alla mano destra e dovrà restare fuori almeno per qualche settimana, anche se i tempi di recupero verranno definiti con più precisione nei prossimi giorni.

I Pacers sono stati una delle sorprese di questo avvio di stagione con un record di 8-5 ma la sua assenza si è sentita già nella netta sconfitta (129-96) riportata nella notta contro i Los Angeles Clippers.

Pacers center Myles Turner has a slight fracture in his right hand and will be re-evaluated in the coming days, sources tell @TheAthletic @Stadium. Turner is the NBA leader in blocked shots (4.2 per game).

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2021