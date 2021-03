Gli Indiana Pacers perdono TJ Warren per il resto della stagione

Brutte notizie per gli Indiana Pacers, che stanno cercando di risalire la classifica dopo un brutto mese di febbraio e inizio di marzo e sono ora 9° ad Est con un record di 20-23: TJ Warren, che ha giocato solo 4 partite dall’inizio della stagione, non rientrerà quest’anno. Il giocatore, 15.5 punti di media nelle poche gare disputate, soffre da mesi di un infortunio al piede per il quale si era operato a inizio gennaio.

Pacers‘ TJ Warren (foot) has been ruled out for the remainder of the season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021