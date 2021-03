Gli Indiana Pacers valuteranno offerte per Malcolm Brogdon, nemmeno Sabonis pare incedibile

Gli Indiana Pacers nell’ultimo periodo sono rapidamente scivolati fuori dalla griglia dei Playoff ad Est, attualmente si trovano al decimo posto, l’ultimo utile per agguantare il Play-in, e potrebbero valutare qualche cambiamento in questi giorni che anticipano la trade deadline. Secondo Yahoo!Sports, i Pacers ascolteranno eventuali offerte per Malcolm Brogdon, una delle stelle della squadra, e potrebbero fare lo stesso anche per Domantas Sabonis, All Star quest’anno. Il lituano non sarebbe incedibile ed è una situazione da monitorare.

Brogdon ha firmato un quadriennale da 85 milioni di dollari lo scorso anno ed è probabilmente il nome più interessante del roster di Indiana, forte dei suoi 21.6 punti e 6.1 assist di media. Secondo Yahoo, l’ex Rookie of the Year è da aggiungere alla lunga lista di playmaker che potrebbero rientrare in orbita Clippers.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.