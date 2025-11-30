Gli “italiani” Wheatle e Ellis fanno un favore agli Azzurri: la Gran Bretagna batte l’Islanda

Sono tutti a pari punti nel Gruppo D di qualificazioni alla FIBA World Cup 2027, quello dell’Italia. Gli Azzurri hanno infatti battuto la Lituania nel tardo pomeriggio e contemporaneamente la Gran Bretagna, sconfitta tre giorni fa dalla stessa Lituania, ha vinto contro l’Islanda che invece aveva avuto la meglio sull’Italbasket a Tortona. Il risultato a Reykjavík è di 84-90 in favore dei britannici, con due “italiani” protagonisti: Carl Wheatle, giocatore della Reyer Venezia autore di 22 punti, e Quinn Ellis dell’Olimpia Milano, che ha chiuso con 16 punti e 8 assist.

Dopo un primo quarto equilibrato, terminato in parità, la Gran Bretagna ha dominato il secondo periodo grazie a Hesson e Wheatle: la tripla di Nelson in chiusura di primo tempo ha fissato sul 35-43 al 20′. Nel terzo quarto il copione non è variato: Ellis e un’altra nostra conoscenza, Akwasi Yeboah della Trapani Shark, hanno portato gli ospiti sul +12. Negli ultimi minuti della frazione poi un parziale di 0-10 britannico ha sostanzialmente chiuso il match con gli ospiti ad un massimo vantaggio di +21. Nell’ultimo periodo i tentativi di rimonta islandesi sono stati respinti da 7 punti consecutivi di Ellis e dalle triple di Hesson e Nelson.

Italia, Lituania, Islanda e Gran Bretagna sono tutte sull’1-1, a quota 3 punti a testa.

Islanda: Hermannsson 18, Hlinason 17, Palsson 14.

Gran Bretagna: Wheatle 22, Hesson 17, Ellis 16.

Foto: FIBA