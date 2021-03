Gli Oklahoma City Thunder “accantonano” Al Horford: non giocherà più in questa stagione

Al Horford era arrivato agli Oklahoma City Thunder la scorsa offseason mediante una trade con Philadelphia: un costo, quello dei suoi 3 anni di contratto rimanenti, che OKC si era sobbarcata perché impegnata nel processo di rebuilding con un focus particolare sul Draft. Dopo qualche mese di stagione però il centro e i Thunder hanno deciso di comune accordo che Horford non giocherà più partite con la squadra, mentre continuerà ad allenarsi nelle strutture della franchigia per restare in forma.

Horford plans to remain w/ OKC teammates and train at the team’s facility. After season, Horford will have 2 years, $53M left on deal and Sam Presti has pledged to work w/ Horford and his agent Jason Glushon on finding a destination that fits better with this stage of his career. https://t.co/TjNoJ4w2zE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021