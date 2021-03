Gli Oklahoma City Thunder hanno tagliato Meyers Leonard

Come avevano già anticipato al momento della sua acquisizione via trade da Miami, gli Oklahoma City Thunder hanno annunciato di aver tagliato Meyers Leonard, che è fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio alla spalla. Il giocatore era stato al centro della bufera per un’espressione anti-semita usata su Twitch e successivamente ceduto dagli Heat: ora il suo futuro in NBA è in dubbio.

Leonard avrebbe avuto una Team Option sul prossimo anno di contratto da circa 10 milioni di dollari.

The Thunder announce the release of Meyers Leonard … acquired last week from Miami in the Trevor Ariza trade: pic.twitter.com/Kh1f0cT6Bi — Marc Stein (@TheSteinLine) March 25, 2021

