Gli Orlando Magic hanno deciso di intervenire sul mercato per porre rimedio agli infortuni che hanno accorciato le rotazioni nelle ultime settimane.

La franchigia della Florida ha ingaggiato Frank Mason III con un contratto two-way. Per la point guard sarà così la quarta stagione in NBA, dopo le due con i Sacramento Kings e quella scorsa con i Milwaukee Bucks.

Guard Frank Mason has agreed to a two-way deal with the Orlando Magic, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mason, who has played three NBA seasons, provides backcourt depth to roster dealing with key players injured.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2021