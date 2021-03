Gli Orlando Magic non intendono cedere Nikola Vucevic

Nonostante diversi rumors, alcuni dei quali lo avevano accostato anche ai Boston Celtics, Nikola Vucevic difficilmente lascerà gli Orlando Magic prima della trade deadline del 25 marzo. Il lungo montenegrino, fresco di convocazione all’All Star Game, è da 9 a Orlando e la franchigia starebbe mandando “segnali forti” di volontà di tenerlo con sé, come riportato da Marc Stein.

Vucevic in questa stagione, la sua migliore in carriera a livello personale, sta producendo 24.6 punti e 11.6 rimbalzi di media. Nelle scorse ore il centro aveva anche dichiarato di essere felice ai Magic e di non avere intenzione di cambiare squadra.

The Magic are sending strong signals they have no interest in trading All-Star center Nikola Vucevic before the March 25 trade deadline, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 11, 2021