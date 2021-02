Gli Orlando Magic perdono anche Aaron Gordon a lungo

Dopo Jonathan Isaac e Markelle Fultz, gli Orlando Magic perdono un altro membro importante del quintetto: nell’ultima gara contro Toronto, Aaron Gordon ha riportato una severa distorsione alla caviglia che non solo gli ha impedito di concludere la partita, ma lo costringerà a stare lontano dal campo per 4-6 settimane.

Una brutta tegola per i Magic che, dopo un positivo inizio di stagione, nelle ultime settimane hanno conosciuto soprattutto la sconfitta scivolando dodicesimi ad Est con un record di 8-13. Difficile pensare che in queste condizioni possano risalire la china. Gordon stava mantenendo 13.8 punti, 7.2 rimbalzi e 4.2 assist di media in queste prime partite stagionali.

Magic forward Aaron Gordon has a severe left ankle sprain — no fracture — and is expected to miss 4-to-6 weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2021

