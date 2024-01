Gli sceicchi di Dubai si sono comprati l’ingresso in EuroLega

Una squadra di EuroLega a Dubai, accordo in dirittura d’arrivo.

El Mundo Deportivo svela dettagli e tempistiche per l’ingresso di una squadra degli Emirati in EuroLega a partire dalla prossima stagione. Lo sbarco del team di Dubai dovrebbe essere ratificato già a Febbraio, in una riunione dei club azionisti.

La società di Dubai porterà nelle casse dell’EuroLega 150 milioni di euro nell’arco dei prossimi sei anni e ognuno dei 13 club azionisti riceverà un milione a stagione. L’operazione sarebbe orchestrata da Panathinaikos, Bayern Monaco, Barcellona e Fenerbahce.

Non dovrebbero esserci, invece, le Final Four negli Emirati. Invece dell’evento conclusivo della stagione, EuroLeague proverà a organizzare un torneo pre-stagionale sulla falsariga delle varie Supercoppe dei campionati nazionali. Nel pacchetto c’è anche il supporto di EL per sviluppare una lega regionale in Medio Oriente che in futuro potrebbe dare al vincitore la possibilità di giocare l’edizione successiva dell’EuroLega.

Al nascente team, però, verrà imposto fin da subito un tetto al budget da mettere in campo, per evitare di sballare totalmente il mercato. Inoltre la squadra di Dubai giocherà anche in Lega Adriatica, di modo tale da avere un calendario simile a quello delle contendenti. Ricordiamo che gli emiri sono già sbarcati nel campionato balcanico attraverso la partecipazione al corrispettivo della Next Gen che si gioca in ABA League.

Il campo di gioco sarà con tutta probabilità l’avveniristica Coca Cola Arena, inaugurata nel 2019, capace di ospitare fino a 17.000 spettatore.