Gli sportivi più pagati al Mondo: tre giocatori NBA nella top ten

Chi è lo sportivo più pagato al mondo nel 2023? Secondo Forbes il primo in questa ambita classifica è Cristiano Ronaldo.

Il calciatore portoghese nel 2023 incasserà 136 milioni di dollari: 46 di stipendi e 90 di ricavi extrasportivi, voce in cui rientrano sponsorizzazioni e attività imprenditoriali. Al secondo posto Lionel Messi con 130 milioni totali, equamente distribuiti tra campo ed extra, poi Kylian Mbappè con 100 milioni di stipendio e 20 di sponsor.

Il primo non calciatore è LeBron James, leggermente staccato dal francese, che incasserà in totale 119,5 milioni di dollari: 44,5 dai Lakers e 75 dai brand che lo sponsorizzano o da quelli che possiede. Seguono il puglie Canelo Alvarez (110), i golfisti Dustin Johnson (102) e Phil Mickelson, poi Stephen Curry all’ottavo posto. La stella di Golden Stare percepirà 48,4 milioni dagli Warriors e 52 dalle attività extra parquet per un totale di 110,4. Chiude la top ten Kevin Durant con poco più di 89 milioni di dollari di guadagni: 44 dal campo e 45 dai brand.

La Top Ten degli sportivi più pagati del 2023.