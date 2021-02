Gli Stati Uniti di Isaiah Thomas e Nunnally hanno la meglio sulle Bahamas

Si prospettava un facile successo e forse è stato anche meno facile del previsto, ma alla fine gli Stati Uniti hanno vinto contro le Bahamas nelle qualificazioni all’AmeriCup 2022. Per ovvi motivi, Team USA non poteva contare sui giocatori NBA o su quelli che militano in Europa: sono stati chiamati, come capita in questi casi, quelli della G-League e qualche free agent, tra cui alcuni big come Isaiah Thomas, Joe Johnson e l’ex Milano James Nunnally.

Team USA ha vinto 77-93 rimanendo in vantaggio dall’inizio alla fine, con migliore marcatore proprio Thomas, che sta cercando di sfruttare queste gare per mettersi in mostra in vista di un agognato ritorno in NBA. 19 punti per l’ex stella dei Boston Celtics e 19 anche per Nunnally. In doppia cifra anche Johnson, che non gioca una partita ufficiale in NBA dal 2018, con 11 punti, mentre Dakota Mathias, two-way contract dei Philadelphia 76ers, ha chiuso con 15 punti.

Foto: FIBA

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.