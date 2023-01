Gli Stati Uniti hanno trovato il loro Webmanyama… su Tik Tok

L’epoca dei social dà la possibilità a tutti di diventare velocemente famosi, così come di essere dimenticati altrettanto velocemente.

Non sappiamo se sarà questo il destino di Grant Nelson ma di sicuro in queste ore i social lo hanno aiutato. Il nome comprensibilmente non vi dirà nulla e lo stesso era per gli appassionati di basket degli Stati Uniti, fino a qualche ora fa. Poi però un video con gli highlights di questo ragazzo inizia a spopolare su TikTok e molti negli USA pensano di aver trovato l’alternativa a Webmanyama.

Chiaramente non c’è materiale sufficiente per addentrarsi in certi giudizi. Vi possiamo dire che si tratta di un ragazzo alto circa 210 cm e che in NCAA, con North Dakota State University, sta viaggiando a 16 punti di media in questa stagione. Buon tiro da fuori (ma quest’anno viaggia con il 21% dall’arco), capacità di mettere palla a terra sul perimetro, movimenti sinuosi: a un primo sguardo appare il prototipo del giocatore del futuro, come il fenomeno francese o Chet Holmgren.

Grant Nelson is one of the most interesting prospects in the 2023 NBA Draft. He’s 6’11 but handles and moves like a guard and he’s a really good athlete as well. He’s currently averaging 16/8/2 and 2 blocks a game. He’s also shooting well shooting 51% from the field. pic.twitter.com/mziL256LB7 — KJ (@Kjpistons) January 10, 2023

Non sappiamo se basterà questa improvvisa notorietà per arrivare in NBA ma è probabile che alcuni scout NBA abbiano iniziato a guardare video un po’ più lunghi su di lui. E se il suo sogno dovesse concretizzarsi dovrà ringraziare anche i social, perlomeno per averlo fatto uscire dall’anonimato.