Un dato molto curioso emerge dall’analisi dei punti realizzati negli ultimi Europei.

Da una statistica raccolta da 3StepsBasket emerge che i giocatori statunitensi naturalizzati nel complesso hanno segnato più punti di ogni altra squadra presente a Eurobasket. Gli americani hanno totalizzato 870 punti, più di Germania, Francia, Spagna e Slovenia.

#EuroBasket, total points scored by country.

🇺🇸 USA 870

🇩🇪 GER 808

🇫🇷 FRA 732

🇪🇸 ESP 680

🇸🇮 SLO 639

* used the players’ countries as reported by the leagues they had been playing with their last club (e.g. EuroLeague reports T. Dorsey as American).#Eurobasket2022 #USA #NBA

— 3StepsBasket (@3StepsBasket) September 19, 2022