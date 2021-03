Gli ultimi rumors sui Boston Celtics in vista della trade deadline: Marcus Smart, John Collins, Evan Fournier e Bogdan Bogdanovic

I Boston Celtics sono una delle squadre più “chiacchierate” in questi ultimi giorni di scambi in NBA. I biancoverdi da settimane, anzi mesi, sono alla ricerca di un lungo e il nome principale sembra rimanere John Collins, in uscita da Atlanta e in scadenza in estate. Gli Hawks però, dal canto loro, sarebbero interessati a Marcus Smart, come riportato da The Athletic: è improbabile che i Celtics lascino partire la guardia, uno dei giocatori più rappresentativi e fondamentali del roster, tra l’altro appena rientrato da un infortunio che ha evidenziato quanto Boston non possa fare a meno di lui.

Secondo The Ringer, i Celtics sarebbero interessati anche a Bogdan Bogdanovic, sul quale ci sono anche gli Warriors; The Athletic aggiunge anche il nome di Evan Fournier, che gli Orlando Magic sono disponibili a cedere visto il contratto da 17 milioni di dollari in scadenza in estate. La domanda rimane però sempre la stessa: chi potrebbero offrire i Celtics, se non Smart, in un’eventuale trade in questo range salariale?

