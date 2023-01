Gli Ultras Milano difendono lo striscione dei rivali della Virtus Bologna

A sorpresa, ma forse non così tanto, gli Ultras Milano si sono schierati in una sorta di difesa dello striscione esposto dai tifosi della Virtus Bologna contro Ettore Messina. I supporters biancorossi hanno pubblicato un comunicato in cui si discostano dalle invettive della FIP, arrivate ieri sera, definendola ” invidiabile ironia”. Nello stesso comunicato gli ultras hanno comunque dato pieno appoggio a Messina, definendolo “l’orgoglio” di Milano.

“Non possiamo che condannare chi ipocritamente sentenzia su uno striscione che con invidiabile ironia non voleva esser altro che una provocazione ad una figura a loro sgradita” si legge, tra le altre cose, nelle righe del messaggio ultras. Insomma, secondo i tifosi di Milano sarebbe stato montato un “caso” per un normale striscione da stadio.