Gli Ultras Milano lasciano il Forum per l’obbligo di mascherina

Gli Ultras Milano, ieri, hanno pubblicato un duro comunicato per attaccare non l’Olimpia, bensì le autorità per le norme che obbligano ancora ad indossare la mascherina al palazzetto. Il tifo organizzato meneghino ha annunciato che non frequenterà più la curva del Forum di Assago finché non saranno modificate le regole, rendendole più permissive.

“Invece ai soliti sceriffi del caso non deve esser parso vero di avere ancora un mese per attaccarsi alla più indegna delle scuse per perseguire gli Ultras Milano e solo gli ultras Milano dato che nel settore ospiti da mesi la tolleranza è TOTALE e l’uso della mascherina non viene ritenuto necessario” hanno scritto gli ultras nella nota.

Di seguito il testo integrale del comunicato: