Gli Utah Jazz demoliscono Memphis ma Fontecchio gioca solo il garbage time

Questa notte gli Utah Jazz hanno battuto largamente i Memphis Grizzlies con il risultato finale di 133 a 109 ma Simone Fontecchio è entrato in campo solo per il garbage time a 8:21 dalla fine, quando i suoi erano in vantaggio 83 a 110.

Il ragazzo italiano ha messo a referto 5 punti, frutto di un 1 su 3 dal campo e 1 su 2 da due. Ha aggiunto anche 1 rimbalzo, 1 assist, 1 palla persa e 1 fallo tecnico alla sua prestazione contro la franchigia del Texas, che continua a essere priva di Ja Morant.

Dopo la partita da 13 punti in 18 minuti del 29 ottobre contro i Phoenix Suns, ci saremmo aspettati un minutaggio di rilievo e invece nel match successivo non ha visto il campo e questa notte è entrato solo nel garbage time. Decisivi nel successo degli Utah Jazz di Fontecchio contro Memphis i 23 punti di Collin Sexton, i 20 di Jordan Clarkson e la doppia doppia da 19 e 11 rimbalzi di Lauri Markkanen.

Il prossimo match degli Utah Jazz sarà il 9 novembre contro i Los Angeles Clippers dove quasi sicuramente ci sarà James Harden, che dovrebbe debuttare a breve con la formazione losangelina.

