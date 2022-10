Gli Utah Jazz incantano l’NBA ma Fontecchio non gioca mai

Dopo appena due partite dall’inizio della stagione, gli Utah Jazz sono emersi come la rivelazione della stagione, anche se purtroppo Simone Fontecchio non ha messo il piede in campo.

Gli Utah Jazz hanno continuato a scioccare il mondo del basket dopo aver registrato l’ennesima vittoria questa notte contro i Minnesota Timberwolves. A questo punto della stagione, i Jazz, che ora sono 2 a 0. hanno più vittorie di alcune delle presunte squadre di alto livello della NBA oggi del 2022-2023:

The Jazz have more wins than the Sixers

Heat

Mavs

Nets

Lakers combined. pic.twitter.com/BsnlqN2jaN — StatMuse (@statmuse) October 22, 2022

I Philadelphia 76ers, i Dallas Mavericks, i Brooklyn Nets e i Miami Heat sono davvero forti contender nelle rispettive Conference. Il fatto che i Jazz abbiano più vittorie di tutte queste squadre messe insieme è sicuramente un’affermazione che nessuno di noi credeva che avrebbe potuto dire solo una settimana fa.

La dimensione del campione è estremamente piccola perché sono stati giocati solo due match, quindi è difficile dare un giudizio. Ciò che non si può negare è che i Jazz hanno effettivamente un roster di tutto rispetto. Che vi piaccia o no, sembra che questa squadra possa davvero essere competitiva in questa stagione, nonostante la turbolenta estate.

Il peccato è che in questi Utah Jazz non riesca a trovare spazio Simone Fontecchio. Dopo il minuto scarso nella prima gara dell’anno, quest’anno non si è nemmeno svestito per giocare un secondo. Speriamo che possa avere più spazio con il passare del tempo.

Leggi anche: Jokic è davvero vicino a battere il mostruoso record di Chamberlain