Gli Utah Jazz probabilmente sono la squadra più in forma del momento in NBA, come testimoniano le sei vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta ai danni di New Orleans Pelicans per 118-102.

A fine gara Donovan Mitchell, autore di una prova da 28 punti, ha commentato la prestazione della sua squadra, dichiarando senza mezzi termini che l’obiettivo stagionale è la vittoria del titolo.

Non possiamo che pensare a vincere il titolo, non abbiamo in testa solamente il passaggio di uno o due turni. Per riuscirci bisogna avere la chimica giusta e noi stiamo dimostrando di averla in questa stagione. Non vogliamo qualificarci ai playoff oppure essere definiti una contender, noi giochiamo per vincere l’anello.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.