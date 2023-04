Gli Warriors si preparano a riabbracciare Andrew Wiggins

Che fine ha fatto Andrew Wiggins? Da oltre un mese il giocatore dei Golden State Warriors è indisponibile, ma non per infortunio: è lontano dalla squadra per motivi personali, legati alla sua famiglia, anche se nessuno ha mai specificato di cosa si tratti. Ha saltato 21 partite in questo lasso di tempo. Ciò che però è più importante per gli Warriors, ancora impegnati ad evitare il Play-in a pochi giorni dalla fine della stagione regolare, è che Wiggins sia molto vicino al rientro.

Secondo Adrian Wojnarowski, Wiggins starebbe per riunirsi alla squadra e dovrebbe tornare in campo già in questi giorni. Golden State giocherà contro OKC la notte tra martedì e mercoledì e potrebbe già essere l’occasione di rivedere l’ex Minnesota. In alternativa, Wiggins potrebbe rientrare contro Sacramento la notte tra venerdì e sabato.

Con lui recuperato, Golden State arriverebbe ai Playoff praticamente al completo alla ricerca del back-to-back.