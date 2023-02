Gli Warriors si tengono Gary Payton II nonostante le condizioni fisiche

Nonostante le visite mediche abbiano evidenziato un serio problema muscolare che dovrebbe fargli saltare diverse partite, si parla di circa 3 mesi, i Golden State Warriors hanno alla fine deciso di tenersi Gary Payton II. Non salta quindi la trade a quattro squadre con Portland, Detroit e Atlanta, e soprattutto James Wiseman rimane ai Pistons così come Saddiq Bey rimane agli Hawks. Nelle scorse però gli Warriors hanno segnalato alla NBA il comportamento dei Trail Blazers, che secondo la loro versione avrebbero nascosto l’infortunio di Payton in sede di trattativa. La Lega indagherà e, nel caso, punirà Portland con una multa oppure con la “cancellazione” di future scelte al Draft come avviene per le squadre che si macchiano di tampering.

Payton II, che era in tribuna ieri notte per assistere alla partita contro i Lakers, torna quindi davvero agli Warriors a pochi mesi dal suo addio in free agency. Nella scorsa stagione, il figlio di The Glove era stato un elemento-chiave nella corsa al titolo vinto in finale contro Boston, soprattutto in difesa. In questa RS Gary Payton II ha finora disputato solo 21 partite, con 4.1 punti di media a Portland.