Gli Warriors stanno SOGNANDO il ritorno di Durant?

Negli ultimi giorni, il front office dei Golden State Warriors è stato particolarmente attivo, cercando di rinforzare il proprio roster in vista della corsa al titolo. Secondo quanto riportato da Brett Siegel di Clutch Points, gli Warriors hanno contattato i Phoenix Suns per sondare la possibilità di riportare Kevin Durant nella Baia.

“Tanto da analizzare per gli Warriors, che hanno tentato alcuni grandi colpi nelle ultime 72 ore,” ha dichiarato Siegel. “Non solo hanno chiamato i Suns riguardo a Durant, ma hanno anche intrattenuto discussioni approfondite con i Bulls su Zach LaVine e Nikola Vucevic”.

Un mercato esplorativo

Secondo Marc Stein, gli Warriors non hanno portato avanti le trattative con i Bulls poiché continuano a valutare l’opzione di puntare su Jimmy Butler e di esplorare il possibile ritorno di Durant al fianco di Steph Curry agli Warriors. La strategia dei californiani sembra essere quella di esplorare ogni possibilità:

“Gli Warriors stanno letteralmente chiamando per ogni giocatore All-Star,” ha riportato Shams Charania di ESPN. “Questo include giocatori come Paul George, LeBron James, Kevin Durant e Jimmy Butler. Sono determinati a trovare un’altra superstar da affiancare a Steph Curry.”

Phoenix non molla Durant

Tuttavia, l’operazione Durant non sembra semplice. Come riportato da Jake Fischer, i Suns non hanno intenzione di cedere il fuoriclasse prima della deadline:

“I Suns continuano a far sapere che non intendono muovere Durant prima della trade deadline”, ha scritto Fischer. “Tuttavia, sembrano almeno disposti ad ascoltare le offerte per il 35enne”.

Durant, dal canto suo, sarebbe a conoscenza di questi scenari, lasciando aperto uno spiraglio per un possibile trasferimento.

Un sogno chiamato LeBron e Durant

Ma le ambizioni degli Warriors non si fermano qui. Secondo fonti riportate sempre da Fischer, all’interno della dirigenza degli Warriors si starebbe discutendo una delle ipotesi più ambiziose: trovare un modo per portare sia LeBron James che Kevin Durant a San Francisco.

“Fonti dicono che l’idea più ambiziosa in circolazione tra i decision maker di Golden State è: esiste un percorso realistico per portare sia James che Durant nella Baia?”

Se questo scenario dovesse realizzarsi, gli Warriors diventerebbero senza dubbio la squadra da battere, con una formazione stellare capace di riscrivere la storia dell’NBA.