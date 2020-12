Gli Washington Wizards perdono Rui Hachimura per un problema agli occhi

Non inizia nel migliore dei modi il nuovo corso degli Washington Wizards della coppia Russell Westbrook – Bradley Beal. La franchigia della capitale, infatti, dovrà rinunciare per almeno tre settimane a una pedina molto importante come Rui Hachimura.

L’ala giapponese, infatti, è alle prese con una fastidiosissima congiuntivite a entrambe gli occhi che l’ha già costretto a saltare due gare di pre-season. Il prodotto di Gonzaga non sarà a disposizione per l’esordio stagionale contro i Philadelphia 76ers e dovrà restare ai box per almeno tre settimane, vedendo così ritardato l’avvio del suo campionato.

