Gli Washington Wizards riportano in campo le maglie dorate (e forse era meglio di no)

La maglia dorata degli Washington Wizards, indossata tra il 2006 e il 2009 ai tempi di Gilbert Arenas, è considerata da molti una delle più brutte di sempre in NBA, anche a causa dei pantaloncini che erano invece blu scuro. Ora, a distanza di oltre 15 anni, Washington ha deciso di fare un tributo a quel periodo della propria storia riportando in campo le divise d’oro per 29 partite nella prossima stagione. Gli Wizards hanno infatti svelato nelle scorse ore le proprie City Edition, che richiamando le maglie indossate da Arenas, Nick Young, Caron Butler e Antawn Jamison in quegli anni.

Ci sono in ogni caso numerose differenze con le maglie dorate del passato: in primis, quelle della prossima stagione, avranno delle striscie orizzontali come siamo ormai abituati a vedere sulle divise degli Wizards.

✨ Struck gold with our City Edition unis ✨

— Washington Wizards (@WashWizards) September 22, 2025

Nella scorsa stagione Washington ha raccolto appena 18 vittorie, una delle peggiori annate nella storia della franchigia. Con queste nuove maglie, che richiamano alcune delle fasi più positive — e certamente più iconiche, anche grazie agli interpreti particolari che le hanno indossate — la speranza è di ritrovare almeno un po’ di quella identità.