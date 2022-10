Dire che Victor Wembanyama abbia fatto scalpore nei circoli NBA dopo la sua strabiliante prestazione da 37 punti contro Scoot Henderson e la squadra di G League, gli Ignite, martedì sera, sarebbe un completo eufemismo.

In effetti, il modo in cui la prevista prima scelta assoluta ha preso d’assalto gli Stati Uniti dovrebbe ora avere un impatto importante sulla prossima stagione NBA.

Secondo i guru dell’NBA, Adrian Wojnarowski e Jonathan Givony di ESPN, Wembanyama dovrebbe avere un impatto potenzialmente rivoluzionario sulla stagione 2022-23. Come ha affermato un anonimo direttore generale, la corsa per il lungo francese potrebbe non avere precedenti in NBA:

“Victor distorce la realtà del basket”, ha detto mercoledì un GM a ESPN. “Il mercato dei tank/trade cambierà per davvero con il suo arrivo nella Lega. Sembra che la scorsa notte abbia avuto inizio una corsa al ribasso come non l’abbiamo mai vista”.

Tante squadre sono in fase di rebuilding, tra cui anche gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che potrebbero fare un enorme upgrade, aggiudicandosi le prestazioni del fenomeno francese classe 2004.

Stiamo a vedere se nel corso della stagione i suoi numeri e le sue prestazioni confermeranno tutto quello di magico che ha mostrato in questo inizio di autunno.

