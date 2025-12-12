Golden State prepara l’assalto a Giannis: tris d’assi sul piatto per convincere i Bucks

I rumors di mercato intorno a Giannis Antetokounmpo si fanno sempre più insistenti.

Sembra che i Golden State Warriors si stiano preparando a presentare un’offerta ai Milwaukee Bucks. Nel pacchetto, secondo l’insidere Jake Fischer, ci sarebbero ovviamente il separato in casa Jonathan Kuminga ma anche un giovane di grande potenziale come Brad Podziemski e addirittura Draymond Green. Un vero e proprio all-in per la franchigia della Baia che comporrebbe un trio di star con pochi precedenti nella storia della lega, affiancando il greco a Stephen Curry e Jimmy Butler. Per farlo Golden State sarebbe disposta a rinunciare alla sua ancora difensiva, a quel Green che è stato fra i protagonisti della dinastia Warriors.

Ogni offerta ufficiale è rimandata almeno fino al 15 Dicembre: fino a quella data Kuminga, che ha rinnovato il contratto in estate, non potrà essere scambiato. Milwaukee, dal canto suo, resta convinta di non voler cedere Giannis, a meno che non sia lo stesso Antetokounmpo a chiedere di andare via. Le ultime notizie che arrivano dal Wisconsin vanno in una direzione differente, visto che il greco avrebbe convocato alcuni compagni per invitarli a restare concentrati sul campo, senza farsi distrarre dalle voci di mercato.

D’altro canto le voci di una certa insofferenza di Giannis per il livello troppo basso del roster dei Bucks si rincorrono ormai da mesi. Vedremo se in lui preverranno la volontà di provare a mettersi un altro anello al dito o la fedeltà all’intera comunità di Milwuakee.