Golden State ha deciso di apportare nuovi cambiamenti al roster in vista dell’inizio della stagione NBA 2025-26. Nelle ultime ore, gli Warriors hanno infatti ufficializzato il taglio di Seth Curry e LJ Cryer, due nomi che lasciano momentaneamente il gruppo allenato da Steve Kerr.

Secondo quanto riportato da Marc Stein, gli Warriors avrebbero comunque intenzione di riportare Curry in squadra il mese prossimo, una volta raggiunta una maggiore flessibilità salariale. La separazione, dunque, potrebbe essere solo temporanea.

The Warriors, as expected, have waived Seth Curry with the intention of re-signing next month when they have sufficient financial flexibility to bring him back. pic.twitter.com/uPcHYayQBT — Marc Stein (@TheSteinLine) October 18, 2025

Seth Curry, possibile ritorno a San Francisco

Per Seth Curry, veterano NBA con 11 stagioni all’attivo, si tratta di un addio solo sulla carta. Il fratello minore di Steph non ha ancora esordito con la maglia degli Warriors, ma tutto lascia pensare che ciò accadrà nel corso della stagione.

Nella scorsa annata, Curry ha disputato 68 partite con gli Charlotte Hornets, viaggiando a una media di 6.5 punti, 1.7 rimbalzi e 0.9 assist in circa 15 minuti di gioco. Il suo tiro da tre punti e la capacità di aprire il campo restano armi preziose per il sistema offensivo degli Warriors.

LJ Cryer, buone prestazioni in preseason

Il rookie LJ Cryer ha invece partecipato a 5 gare di preseason con Golden State, mettendo a referto 5 punti, 1.8 assist e 1.6 rimbalzi in media in 9.6 minuti a partita. Nonostante l’impegno e le buone sensazioni mostrate, non è riuscito a guadagnarsi un posto definitivo nel roster principale.

Cryer potrebbe comunque rimanere nell’orbita della franchigia, magari trovando spazio nella squadra affiliata Santa Cruz Warriors, in G-League.

I prossimi passi dei Golden State Warriors

Con il taglio di Curry e Cryer, gli Warriors riducono il roster e si preparano alle mosse finali prima dell’inizio ufficiale della regular season. La priorità resta il ritorno di Seth Curry, che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per allungare le rotazioni e fornire maggiore pericolosità perimetrale. Stiamo a vedere se tornerà per davvero.