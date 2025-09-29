Golden State Warriors, Al Horford ufficiale: veterano NBA rafforza il frontcourt

I Golden State Warriors hanno completato un colpo importante per la loro rotazione interna: secondo Shams Charania, il veterano Al Horford ha firmato un contratto pluriennale con la franchigia californiana.
BREAKING: Free agent Al Horford has committed to a multi-year deal with the Golden State Warriors, agent Jason Glushon tells ESPN. After seven of the past nine years in Boston and winning the 2024 title, Horford will enter his 19th NBA season as the Warriors' starting center. pic.twitter.com/xQTv2TjKeF
— Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2025
Al Horford porta esperienza e leadership agli Warriors
A 39 anni, Horford entra nella sua 19ª stagione NBA, portando con sé un bagaglio di esperienza e successo. Negli ultimi nove anni, sette li ha trascorsi con i Boston Celtics, contribuendo al titolo NBA 2024. Il cinque volte All-Star è destinato a partire come centro titolare, fornendo presenza sotto canestro e leadership al team di Steve Kerr.
Le statistiche della scorsa stagione
Nella stagione 2024-2025 con Boston, Horford ha disputato 60 partite, con medie di:
- 9.0 punti a partita
- 6.2 rimbalzi
- 2.1 assist
- 42.3% dal campo e 36.3% da tre punti
Questi numeri sottolineano la sua capacità di contribuire sia in attacco che in difesa, soprattutto come veterano capace di leggere il gioco.
Carriera di Al Horford: una leggenda della NBA
Durante la sua carriera, Horford ha vestito le maglie di Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics
Le sue statistiche complessive in carriera parlano chiaro: 12.9 punti, 7.9 rimbalzi, 3.2 assist e 1.1 stoppate a partita. Con la sua esperienza e la capacità di incidere su entrambi i lati del campo, Horford sarà un tassello fondamentale per il roster degli Warriors nella prossima stagione.
Impatto previsto ai Golden State Warriors
Con l’arrivo di Horford, gli Warriors rafforzano il frontcourt e aggiungono un giocatore versatile capace di giocare sia come centro che come ala grande. La combinazione di esperienza, visione di gioco e capacità di tiro lo rende un elemento prezioso per le strategie offensive e difensive della squadra.
