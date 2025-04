Golden State Warriors, arrivano ottime notizie da Jimmy Butler

​Jimmy Butler ha subito una contusione al bacino e ai glutei durante il secondo quarto di Gara-2 contro gli Houston Rockets. L’infortunio è avvenuto in seguito ad una rovinosa caduta mentre cercava di recuperare un rimbalzo difensivo, sbilanciato da Amen Thompson. Butler aveva lasciato il campo per il resto della partita, persa dai Golden State Warriors, e poi era stato escluso anche fa Gara-3, questa volta vinta dai suoi 104-93 grazie a 36 punti di Steph Curry.

Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, Butler sta ora facendo tutto il possibile per rientrare e si prevede sarà disponibile per Gara-4 contro i Rockets questa notte. Il suo status rimane ufficialmente “in dubbio”ma le probabilità di rivederlo in quintetto nelle prossime ore sono in crescita. Si tratta di un recupero fondamentale per gli Warriors, che da quando è arrivato Butler sono diventati una contender. Nella prima partita della serie contro Houston, l’unica disputata per intero dall’ex Miami, Jimmy Butler ha segnato 25 punti con 6 rimbalzi e 7 assist.

Una eventuale vittoria in Gara-4 porterebbe gli Warriors avanti 3-1 nella serie e permetterebbe loro di mettere un piede al secondo turno dei Playoff, dove incontrerebbero la vincente della serie tra Lakers e Timberwolves.